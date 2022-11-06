شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش غدا مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعاً غدا الإثنين، لاستعراض مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بإنشاء المجلس القومى للوعى، وتناقش اللجنة مشروع القانون، وذلك بالاشتراك مع لجان "الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان".

وكانت قد أصدرت لجنة تضامن النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، فى ختام جلسة الاستماع الخاصة بقضية الوعى الإثنين الماضي، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات برئاسة اللواء جمال عوض عددا من التوصيات، وجاءت كالتالى:

1- إعداد ندوات وبرامج للتوعية بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات للتوعية بأهمية الوعى التأمينى

2- مزيد من الاهتمام بالإعلام التأمينى لتوعية المواطنين بكافة الخدمات المقدمة من الهيئة

3- المشاركة مع الهيئة القومية للتأمينات عند افتتاح المقرات الجديدة لها بعد التطوير

4- سرعة توجيه خطاب لمحافظ الشرقية لمعرفة أسباب تأخر تخصيص أرض لبناء مقر هيئة التأمينات الاجتماعية