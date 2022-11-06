شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشئون العربية بالنواب: قمة شرم الشيخ ضربة البداية لمواجهة تداعيات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الترحيبية التي نشرها الموقع الرسمي لمؤتمر أطراف المناخ "COP -27" الذى انطلقت أعماله برئاسة الرئيس السيسى اليوم بمدينة شرم الشيخ، بالتاريخية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على أن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP -27، تمثل فرصة لإظهار توحيد الجهود ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.

وقال " أباظة " إن انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ اليوم سيحقق العديد من المكاسب لمصر ولمختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، مؤكداً أن هذه القمة ستكون ناجحة بعد مشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة وحكومات العالم فيها.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسى وضعت المجتمع الدولى بصفة عامة والدول الصناعية الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية أمام مسئولياتهم التاريخية للوفاء بتعهداتهم المالية تجاه الدول النامية بصفة عامة والدول الافريقية بصفة خاصة باعتبارها من أكثر الدول تضرراً من ظاهرة تغير المناخ، معرباً عن ثقته فى أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ ستكون بمثابة ضربة البداية الحقيقية لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، إن اشادة وتسليط وسائل الإعلام ووكالات الإعلام العالمية الضوء على الاستعدادات المصرية الرائعة ورفيعة المستوى لهذا الحدث العالمى، بمثابة ترويج كبير لصورة مصر الجديدة بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وأيضاً الترويج للسياحة المصرية عالمياً، موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على هذه الاستعدادت الناجحة، والتى انبهرت بها وفود جميع دول العالم المشاركة فى الحدث العالمى الكبير.