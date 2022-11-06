شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة "الشيوخ": قمة المناخ فرصة كبيرة لبحث سبل التعامل مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن إنطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، اليوم من مدينة شرم الشيخ، هو خطوة هامة للعالم كله تقودها مصر، لاسيما في ظل ما تواجهه دول العالم من تحديات مناخية.

وثمن الجبلي في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، الدور المصرى في استضافة رؤساء ومسئولي دول العالم لبحث تلك القضية الهامة، معرباً عن ثقته فى أن تكون قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ سببا وخطوة في تحرك دول العالم وتحمل مسئوليتها تجاه تلك القضية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلي أهمية وفاء الدول الكبرى التى كانت سببا في تلك الظاهرة، بتعهداتها المالية للدول النامية التى تأثرت بشكل كبير من تداعيات التغييرات المناخية ولاسيما الدول الافريقية باعتبارها الأكثر تضرراً من التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لبحث آليات التعامل مع التغييرات المناخية في مختلف القطاعات والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال وتبادلها بين الدول سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو غيرها من القطاعات.

وأعرب الجبلي عن ثقته في تحقيق قمة المناخ العالمية جميع أهدافها لانقاذ العالم بصفة عامة والدول النامية من مخاطر ظاهرة التغييرات المناخية.

كما أعرب عن ثقته فى نجاح القمة أيضا في جذب الاستثمارات والسياحة العالمية لمصر خلال الفترة القادمة.