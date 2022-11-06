شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": أنظار العالم تتجه لمصر لمتابعة قمة المناخ الحدث الأبرز عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أنظار العالم تتجه إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الحدث العالمى الضخم، حيث انطلقت فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، والتي تستضيفها الدولة المصرية وهو الحدث الأهم والأكبر بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، لمناقشة القضية المحورية، وهى تأثير التغير المناخى على العالم،

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن هذه القمة الدولية للمناخ تجسيد حقيقى لمكانة مصر المرموقة دولياً وإقليمياً، ونجاح عظيم في صفحات تاريخ مصر فهذه القمة تعقد لأول مرة في إفريقيا، وأن يقع الاختيار على مصر فهذا من أكبر النجاحات التي تضاف لسجل القيادة السياسية نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أحمد أبو زيد أن استضافة مصر لقمة المناخ رسالة للعالم بأنها بلد الأمن والأمان الذي يتربع في كل شبر بمصر، ما ينعكس بالدعم الكبير لمستقبل الاستثمار والسياحة القريب، فهي رسالة للاقتصاديين بأن في مصر البيئة الآمنة لاستثماراتهم .