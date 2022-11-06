شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الصناعة بـ"الشيوخ": قمة المناخ بشرم الشيخ ستفيد جميع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قمة المناخ العالمية cop27، التي انطلقت فعالياتها اليوم من مصر بمدينة شرم الشيخ تستهدف تقديم حلول جديدة للتعاون بين دول العالم لمواجهة الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري وتنفيذ توصيات القمم السابقة وتعهدات الدول والاتفاقات إلى برامج تنفيذية وبرامج تمويلية للدولة غير القادرة.

وقال "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365" :" هناك أهدافا واضحة للقمة منها تخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة، واتخاذ الإجراءات للتكيف مع الآثار البيئية الضارة، والتعامل الخسائر التي لحقت بالدول النامية جراء تغير المناخ، من خلال التمويل والاستثمار ودفع دول العالم لتعاون أكبر لضخ استثمارات في تنمية مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر النظيف وبرامج تمويلية للدول النامية، مؤكدا أن هذه القمة سوف تنعكس على جميع دول العالم بالفوائد.

وأشاد "مطر" بدور الدولة المصرية في ملف التغيرات المناخية، مؤكدا أن الدولة المصرية اتجهت منذ فترة إلى التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والدخول في استثمارات كبرى مع شركات عالمية ودول، وتم عقد 9 اتفاقيات وعقود جديدة باسثمارات ضخمة إضافة إلى 50 مشروعا نظيفا في كافة المجالات".