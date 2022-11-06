مزق جسده.. الإعدام لقاتل "ضحية الشهامة" في البحيرة والمؤبد لشريكه

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر الوصيف، في جلستها اليوم الأحد، بالإعدام لقاتل الشاب محمد جمعة المناخلي، والسجن المؤبد لشريكه.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما استقبل مستشفى إيتاي البارود العام جثة هامدة لشاب مقيم غربي إيتاي البارود، مصابًا بعدة طعنات نافذة بالجسد.

كشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء عودة المجني عليه لمنزله، بعدما لاحظ وجود لص يحاول سرقة "توكتوك" خاص بزوج شقيقته، كان متوقفًا أمام منزله، وعندما منعه من السرقة، طعنه المتهم عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وفر هاربًا مع آخر كان ينتظره داخل سيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما "محمد.ع" 26 عاما، و"هشام.ر" صديق المتهم الأول، ووجهت له تهمة الاشتراك في القتل مع المتهم الأول ومساعدته في الهرب من مكان الواقعة باستخدام السيارة الخاصة به.

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19847 جنايات إيتاي البارود لسنة 2022، وبرقم كلي تحت رقم 608 لسنة 2022 جنايات جنوب دمنهور، والتي أصدرت المحكمة حكمها السابق بشأنها.