بعد الإعلان عن طرح القميص الجديد.. المصري يحذر من استغلال اسم وشعار النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت إدارة الشئون القانونية بالنادي المصري، اليوم الأحد، في اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه عدد من الجهات التي أعلنت مؤخرًا عن طرح القميص الجديد الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي 2023/2022 والذي يحمل اسم النادي وشعاره، دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي المصري.

وفي تصريحات له حذر رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، من استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية كونه يُعد جريمة يعاقب عليها القانون خاصة، وأن اسم وشعار النادي قد جرى تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017.

وأشار إلى أن ادارة الشئون القانونية بالنادي المصري بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية، لافتًا أن مجلس إدارة النادي المصري قد بدأ بالفعل في خطوات انشاء المتجر الخاص بالنادي "المصري ستور" والذي سيجرى من خلاله ترويج كافة المنتجات التي تحمل شعار النادي.