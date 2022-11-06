لليوم الثاني.. توافد آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للمشاركة في قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، لليوم الثاني على التوالي، زحامًا كبيرًا في رحلات الوصول للوفود المشاركة في قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6- 18 نوفمبر الجاري، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

وقالت مصادر بمطار شرم الشيخ، إنه وصل على مدار اليوم الثاني إلى مطار شرم الشيخ آلاف الركاب من مختلف الجنسيات على عشرات رحلات الطيران؛ منهم مقدمة لوفود الدول المشاركة في قمة المناخ، بجانب المشاركين في القمة من المنظمات الدولية وكذلك الأفراد؛ لعرض مشروعاتهم البيئية المتخصصة، والتي سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وتم تقديم كل التسهيلات للمعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وتابعت المصادر بأن المطار أنهى إجراءات وصول مختلف الركاب المشاركين في القمة، وذلك بعد أن تم تطوير المطار ليستوعب 10 ملايين راكب سنويًّا بدلاً من 7,5 مليون راكب، وزيادة مواقف انتظار الطائرات إلى 67 موقفًا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة إلى مطار شرم الشيخ، وتم تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع اللافتات الإرشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر، وعرض فيلم دعائي عنه بشاشات العرض داخل مطارَي القاهرة وشرم الشيخ طوال فترة انعقاده، ويتم عرض الفيلم بجميع المطارات المصرية .