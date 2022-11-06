رئيس فنزويلا وزوجته يزوران أهرامات الجيزة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت محافظة الجيزة في استقبال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته، أثناء زيارتهم للمنطقة الأثرية بالهرم وذلك على هامش مشاركة الضيف في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي وزوجته، اللواء حسن موافي، رئيس حي الهرم، ومحمود زين العابدين، مدير عام السياحة بالمحافظه، ومها النجعاوي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وشرح أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم للرئيس الفنزويلي عظمة بناء أهرامات الجيزة ومعلومات عن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، حيث أبدى الرئيس الفنزويلي انبهاره الشديد وحرصه على تكرار الزيارة، والتقط العديد من الصور التذكارية.