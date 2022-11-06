تزامنًا مع انطلاق قمة المناخ.. وزير الكهرباء يتفقد قطاع توزيع كهرباء شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور مهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة شحن السيارات الكهربائية بمبنى هندسة كهرباء شرم الشيخ، ومركز خدمة العملاء الذي تم إنشاؤه على أحدث النظم والتكنولوجيا العالمية.

جاء ذلك عقب استقبال المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، الدكتور مهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتفقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مركز خدمة ذوي الهمم ومركز خدمة المستثمرين، ثم استمع إلى شرح مفصل حول إنشاء أحدث مركز خدمة متنقل ومجهز بأحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المنطقة الذكية، ثم تفقد أحدث مركز تحكم آلي يجري تنفيذه وإنشاؤه طبقًا لأحدث المواصفات والتكنولوجيا العالمية، ثم تفقد قاعة المؤتمرات بهندسة كهرباء شرم الشيخ التي تم إعادة تأهيلها وتأسيسها بأحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والعاملين؛ استمع خلالها إلى فيلم تسجيلي وعرض ملخص لما تم في مدينة شرم الشيخ في وقت وزمن قياسي، مبديًا سعادته بما تم في مدينة شرم الشيخ من جهود.

وتمنى شاكر النجاح لمصر في مؤتمر المناخ العالمي، الذي يُقام لأول مرة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمًا الشكر والتقدير لكل يد تعمل وتبني في مصر.