الإمارات تلغي كافة قيود كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة». وأضافت: «نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19».

وقالت الهيئة خلال إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا أن جميع القرارات جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر 2022.