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تفتخر ماكدونالدز بكونها قادرة على مشاركة الخير بعدة طرق، وتسعى باستمرار لتقديم المزيد لخدمة المجتمع. هذه الجهود المستمرة تعكس القيم الأساسية للشركة المتمثلة في كونها داعمة للمجتمع التي تنتمي إليها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمساعدة المجتمع المحب للخير تمكنت شركة ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية بنشر الخير والتبرع بجزء من مبيعات عرض اليوم الوطني بين 21-23 سبتمبر ل 'وقف داركم'، وقف يحتضن فاقدي المأوى، لشراء مستلزمات أساسية لضيوف الدارتفتخر ماكدونالدز بكونها قادرة على مشاركة الخير بعدة طرق، وتسعى باستمرار لتقديم المزيد لخدمة المجتمع. هذه الجهود المستمرة تعكس القيم الأساسية للشركة المتمثلة في كونها داعمة للمجتمع التي تنتمي إليها

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