انت الان تتابع خبر التربية: نسعى إلى التطوير عبر أساليب مهنية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجبوري، ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات العليا في الوزارة؛ لمناقشة عدد من القضايا التربوية والتعليمية المختلفة، في ديوان الوزارة".

وأشار الجبوري، إلى "إننا نسعى إلى تطوير العملية التعليمية من خلال اتباع أساليب مهنية جديد نتطلع عبرها إلى انطلاقة حقيقية هدفها (الكتاب المدرسي، المعلم، المدرسة)، داعياً المديرين العامين إلى تخصيص ساعات أسبوعية للقاء المواطنين بشكلٍ ميداني والاطلاع على واقع المشاكل التي تواجههم، فضلاً عن التجوال اليومي في المدارس والمؤسسات التربوية والأقسام التابعة لها لتحقيق الهدف المنشود".

