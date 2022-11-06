انت الان تتابع خبر البرلمان يبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل.



وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب بدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل".

وفي وقت سابق، افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة الثامنة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".