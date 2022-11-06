انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون "خدمة العلم" - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم الى الجلسة المُقبلة".

وفي وقت سابق، افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

