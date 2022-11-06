انت الان تتابع خبر السوداني يحيل الكاظمي و17 وزيرا من حكومته على التقاعد (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أمراً ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي و17 وزيرا من حكومته على التقاعد.