صحيفة إسرائيلية تتساءل: لماذا لم يهنئ كبار المسئولين الأمريكيين نتنياهو بفوزه في الانتخابات؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام إسرئيلية الأسباب المحتملة وراء عدم قيام كبار المسئولين الأمريكيين حتى الآن بتهنئة بنيامين نتنياهو بفوزة في الانتخابات الأخيرة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" بأن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، كان الشخص الوحيد الذي هاتف نتنياهو مهنئا بالفوز، بعد دقائق من اعتراف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بالهزيمة.

ووفقاً للصحيفة، فقد صرح مسئولون في الإدارة بأنه "من المتوقع أن يتحدث بايدن مع نتنياهو" في نهاية الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، فقد كانت هناك محاولة فاشلة لتنسيق مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن السبت، ويعتبر يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، لذلك لم تنته الفترة المحددة بعد.

وقال أحد المسئولين إن بايدن مشغول بانتخابات التجديد النصفية التي ستجري في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، بينما قال مصدر آخر، وهو مسئول سابق، إن ذلك ليس إلا ذريعة وإن التأخير لم يكن عرضيا.

وأشار المسئول إلى أن "الأمر استغرق بضعة أيام لنتنياهو قبل أن يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات 2020 على منافسه دونالد ترامب، وقد فعل ذلك فقط عندما أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك، أن ترامب قد خسر بالفعل. وهناك صلة بين تأخر نتنياهو حينها، وتأخر بايدن الآن".

لكن بايدن ليس الوحيد في عدم الاستعجال بالاتصال بنتنياهو، فوزير خارجيته أنتوني بلينكن الذي شارك في الأيام القليلة الماضية في قمة G7، حيث التقى عددا من وزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم، تحدث خلال الحدث هاتفيا مع قادة مصر والعراق والسلطة الفلسطينية، لكنه لم يعقد اتصالا مع نتنياهو.

وينتظر المقربون من نتنياهو بصبر ويمتنعون عن التعليق على تأخير البيت الأبيض، لكن مسئولاً رفيع المستوى سابقاً قال إنه "إذا لم تجر المحادثة بحلول يوم الأحد، فستكون هناك أسئلة".