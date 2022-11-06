شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد "الزراعة" بالحوار الوطنى: قمة المناخ فرصة تاريخية للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن عقد قمة المناخ cop27، المرتقبة الأسبوع القادم، فرصة تاريخية للقارة السمراء، حيث أن أفريقيا من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، مشددا أن الدول الصناعية الكبرى هي المسئول الأول عن هذه التغيرات ولابد أن تقوم هذه الدول بتعويض الدول المتضررة والتي تأثرت سلبا بذلك.

وأوضح مقرر مساعد لجنة الزراعة، أن اللجنة ستدرس مختلف المخرجات التي ستطرح بمؤتمر قمة المناخ، كما ستخصص جلسات لدراسة آثار التغيرات المناخية على الزراعة والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، موضحا أن قطاع الزراعة على رأس القطاعات المتعرضة للتأثر سلبيا نتيجة هذه الظاهرة، فهناك تأثير مباشر على قطاع الزراعة وزيادة حدة الجفاف والتصحر، ومحدودية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى زيادة الاستهلاك المائي، مما يمثل عبئا كبيرا.

يذكر أن العد التنازلي قد بدأ لقمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر، وتشهد المدنية استعدادات مكثفة لاستقبال الوافدين والمشاركين بالقمة.