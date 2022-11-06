مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين دراجة آلية وسيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم على طريق الدلتا ووجود جثة ومصاب، وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ.

تبين مصرع شخص كان يعبر الطريق وبسبب السرعة الجنونية لقائد دراجة آلية على الطريق اصطدم به فلقي مصرعه فاختلت الدراجة لتصطدم بالمواجهة مع سيارة نصف نقل ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة وفرت السيارة النقل هاربة من مكان الواقعة.

جرى نقل المصاب والمتوفى للمستشفى، وأكد أهالي أن الطريق يشهد حوادث يومية في المكان ذاته لعدم وجود مطبات صناعية علبه، ما يجعل قائدى السيارات والدراجات الآلية يقودون برعونة وطالبوا بسرعة عمل مطبات صناعية عليه لوقف نزيف الدماء يوميا علي، حيث أنه توجد منازل ومدارس على الطريق.