سعر الذهب اليوم الأحد ينخفض في السوق المحلي مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد بنحو جنيهين، مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 إلى 817 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 1051 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1226 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1401 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 9808 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا، بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، نحو 1681 دولارا للأوقية بارتفاع 3.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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