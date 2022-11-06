قطار يدهس شابة في محطة قوص جنوبي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم الأحد، بعدما صدمها قطار في محطة قوص للقطارات، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغا من النجدة بدهس قطار لسيدة بمحطة قوص، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة في العشرينيات من عمرها، بعدما صدمها قطار في محطة قوص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.