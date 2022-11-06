ارتفع بـ "البركة".. سعر الدولار اليوم الأحد في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في بنك البركة بنحو 10 قروش، فيما استقر السعر في 9 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش في البيع والشراء.

ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي يقدمها الخليج 365: أسعار العملات