انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يوجه بتبسيط الإجراءات في دوائر المرور ويعفي أحد الضباط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تأكيدات الشمري جاءت، خلال زيارته الى موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية، حيث شدد على أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين".ووجه الشمري وفق البيان، "بإعفاء احد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب"، داعياً الجميع الى "تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات".