انت الان تتابع خبر "المدانين الى الحرب".. بوتين يتخذ قراراً غريباً و"سي إن إن" تصفه بـ"الخطير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان بوتين قد وقع قانونًا لتجنيد المواطنين الذين صدرت بحقهم إدانات غير مسجلة أو معلقة بتهم القتل والسرقة وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي ليتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، حسب تقرير الشبكة الأمريكية.وأوضحت "سي. إن. إن" أن "المجموعة الوحيدة من المجرمين المستثناة من المرسوم هم أولئك الذين ارتكبوا جرائم جنسية ضد القصر أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب، بالإضافة إلى المدانين بمحاولة اغتيال مسؤول حكومي، واختطاف طائرة، ونشاط متطرف، والتعامل غير المشروع مع مواد نووية ومواد مشعة".

وفي قرار أكثر خطورة، أشارت الشبكة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "قائد مجموعة "فاغنر" المرتزقة الروسية "سيئة السمعة"، يفغيني بريغوزين، قد استدعى سجناء من السجون الروسية للانضمام إلى مجموعته لاستخدامهم في الحرب الأوكرانية".



وقالت الشبكة إن "التعديلات التي وقعها بوتين لا علاقة لها بعمليات التجنيد المزعومة في ما يتعلق بـ"فاغنر"، موضحة أنه "بدلاً من ذلك، يطبق القانون الجديد على السجناء الذين أدينوا بشروط أو أطلق سراحهم من المستعمرات".