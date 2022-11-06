انت الان تتابع خبر النقل تقرر مراجعة جميع العقود التي أبرمت بزمن الحكومة السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ما نصه، "سنقوم بمراجعة شاملة للعقود التي ابرمت وكذلك للقرارات التي اتخذت وتدقيق الأموال التي صرفت في زمن الحكومة السابقة خصوصا ما يتعلق منها بميناء الفاو الكبير".ويوم أمس، أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أن الموازنة ستتضمن التخصيصات المالية لميناء الفاو.

وذكر بيان لوزارة النقل ورد لـ الخليج 365، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تفقد ميناء الفاو الكبير واطلع على حجم المشاريع المنفذة فيه" .

وقال السعداوي، بحسب البيان، "لاحظنا الحجم الجبار في أعمال الميناء وهو أمر تشكر عليه الكوادر والشركات المنفذة للمشروع"، مؤكداً، أن "نسب الإنجاز تفوق ما مخطط له وأن العمل في المشاريع ممتاز".



وأوضح، أن "ميناء الفاو مشروع استراتيجي يحظى بمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وان الموازنة ستتضمن التخصيصات المالية له، ونحن عازمون على اكماله"، منوهاً، إلى ان "موضوع التعاقد مع شركات جديدة متروك للوزارة ومجلس الوزراء".