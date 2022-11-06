"تحررت وسأعود".. بيكيه يودِّع برشلونة بالدموع في يوم اعتزاله (فيديو)

ووقف الجميع في الدقيقة (83) لتوديع بيكيه، لحظة مغادرته أرضية الميدان، حيث صفق له من في المدرجات وفي مقاعد الاحتياط وفوق أرضية الميدان، في لحظة تاريخية في مسيرة اللاعب الذي غلبته الدموع لحظة خروجه في مشهد مؤثر ويدل على علاقته القوية بالنادي وبالجماهير.واستمر المشهد الوداعي عقب صافرة نهاية المواجهة لعدة دقائق، حيث حمل لاعبو برشلونة بيكيه على الأكتاف وسط تصفيقات الجميع، قبل أن يتوجه اللاعب نحو الجماهير ليودعهم لآخر مرة كلاعب بقميص برشلونة في مشهد تفاعل معه الحاضرون.

ووجّه بيكيه كلمات أمام الجماهير عقب نهاية المواجهة وقال: "أريد أن أشكر الجميع، زملائي والطاقم الفني وكل الأصدقاء والجماهير، وكل من ينتمي إلى هذا النادي"، وأضاف: "كانت هذه هي اللحظة المناسبة لكي أنهي مسيرتي في برشلونة، مقتنع أنني سأعود إلى فريقي في المستقبل القريب، كنت هنا وسأظل هنا.. إلى الأمام برشلونة".



وكما تحدث لمنصة "دازون"، قائلا: "كان حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي عندما تركت الملعب، الشهور الأخيرة كانت صعبة جدا واليوم شعرت بالتحرر، كانت تجربة حياتية سأحتفظ بها للأبد".