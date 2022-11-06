شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: قمة المناخ العالمية ستحقق مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلقى اهتماما كبيرا محلياً وعربياً وافريقياً ودولياً بكل ما يتعلق بشأن قمة المناخ العالمية التى ستنعقد على أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ، مؤكداً أن انعقاد هذه القمة العالمية وفى هذا التوقيت تحديداً يكتسب أهمية كبرى فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة وعلى الدول النامية بصفة خاصة.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية لرئيس مجلس الوزراء وجميع المؤسسات، ولشباب مصر الواعد على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتنظيم هذه القمة بمستوى رفيع المستوى يليق بمكانة مصر المرموقة إقليمياً وعربياً وعالمياً، لاستقبال قمة المناخ الدولية التي تعقد بأرض بمصر للمرة الأولي، معرباً عن ثقته التامة فى تحقيق هذه القمة جميع أهدافها وسوف يصدر عنها وثيقة متكاملة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ فى ظل تفاقم الأزمات المناخية على مستوى العالم، وأيضا فى ضوء العديد من الاشكاليات والمتغيرات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأشاد بحرص العديد من قادة ورؤساء وحكومات والمؤسسات الاقليمية والدولية على الحضور والمشاركة فى هذه القمة العالمية، مؤكداً أن هذه القمة سوف تحقق لمصر العديد من المكاسب فى مقدمتها الترويج لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية لمصر والترويج للسياحة المصرية عالمياُ حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية