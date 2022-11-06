انت الان تتابع خبر زلزال قوي يهز إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن مركز الزلزال كان على عمق 69 كيلومتراً عند التقاء خط عرض 2.46 شمالاً مع خط طول 124.8 شرقاً، وكان في البحر على بعد 255 كيلومتراً جنوب غرب أون دونج كيب.



ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".