شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من أمريكا إلى أوكرانيا.. كشف رسائل سرية بخصوص الحرب وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، أن الولايات المتحدة تشجع قادة أوكرانيا سرا على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا، والتخلي عن شرطهم للمشاركة في محادثات سلام، وهو إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص لم تسمهم على دراية بالمناقشات، قولهم إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى تخشى من تأجج الحرب لسنوات مقبلة.

وقال المصدر إن المناقشات أوضحت مدى صعوبة موقف إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أوكرانيا، حيث تعهد المسؤولون الأمريكيون علنا بدعم أوكرانيا بمبالغ ضخمة من المساعدات لأطول فترة ممكنة، بينما يأملون في التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ 8 أشهر، وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أيدوا موقف نظرائهم الأوكرانيين بأن بوتين ليس جادا في الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في محادثات معه أثار مخاوف في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والمناطق المذكورة هي التي ظهر فيها تأثير الحرب على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق على التقرير.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة إلى أوكرانيا، الجمعة، إن دعم واشنطن لأوكرانيا سيظل "ثابتا وراسخا" بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة الثلاثاء.