الأربعاء.. أمسية "مصر جميلة" على مسرح ساحة الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إحدى ليالى أمسيات "بهجة الروح" التى تأتى هذا الشهر بعنوان "مصر جميلة" في السابعة من مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

"مصر جميلة" هي أمسية شعرية غنائية، يقيمها القطاع احتفالا بالشاعر الكبير الراحل "فؤاد حداد"، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وغناء الفنان الشاب شريف عبد المنعم، وقيادة الموسيقى للفنان محمد فوزى، بحضور كوكبة من الفنانين والشعراء والمثقفين ومحبى أعمال الشاعر "فؤاد حداد".

تأتى أمسيات بهجة الروح، فى إطار أجندة العمل لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، للإرتقاء بالذوق العام، وتذوق الأجيال الجديدة للفن الراقى، والتعرف على المبدعين ورموز الفن والثقافة فى مصر.