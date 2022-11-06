قبل ساعات من المشاركة في قمة المناخ.. الشباب داخل المدينة الرياضية بشرم الشيخ – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استضافت المدينة الشبابية والرياضية بمدينة شرم الشيخ، الشباب المشارك بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP 27" والتي تبدأ الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتكون قادرة على استضافة مختلف الأحداث المحلية والقارية والدولية، منها المدينة الشبابية بشرم الشيخ، والتي تُعد صرحًا عظيمًا يضاف إلى قيمة المنشآت الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

وأكد أن المدينة الشبابية تضم مبنى فندقي مميز مزود بالعديد من غرف الإقامة، وقاعات للدورات التدريبية والأنشطة، ومطعم وكافيتريا، وحمام سباحة ، وملاعب خماسية منجلة صناعيا ومضاءة، طبقاً لأعلى المعايير العالمية مما جذبت شباب المؤتمر، لافتاً أن وزارة الشباب والرياضة وفرت إقامة بأسعار مخفضة لشباب COY17، وCOP27.