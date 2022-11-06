نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري: حضور الرئيس السيسي أنجح القمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا مع منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري والوفد المرافق لقاءا على هامش منتدى الأقصر للطاقة، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى البرلماني.

ومن جهته ثمّن "بودن" حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة العربية بالجزائر، مؤكدا أن الحضور المصري، كان له بالغ الأثر في إنجاح القمة العربية.

فيما رحب النائب كريم درويش بالوفد الجزائري في بلدهم الثاني مصر، وأكد أن العمل المصري الجزائري المشترك انطلاقه للحمة العربية وداعم أساس للأمن القومي العربي، كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المحافل البرلمانية الدولية لما في ذلك من أثر بالغ في دعم القضايا العربية.

وحضر اللقاء النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والنواب: (إبراهيم عويس، مجدى عاشور، عبدالله مبروك) أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.