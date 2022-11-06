قمة المناخ.. تعرف على دور مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بعد الذي جرى إنشاؤه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، استعدادًا للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ يضم تخصصات طبية متعددة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد telemedicine بمستشفى شرم الشيخ الدولي، يضم 10 وحدات للاستشارات الطبية عن بُعد، تغطي مختلف التخصصات الطبية وأبرزها كشف الأذن والعين، ومتابعة رسم القلب عن بُعد، وكذلك قياس العلامات الحيوية، والموجات الصوتية عن بُعد، فضلًا عن التشخيص الطبي للحالات الحرجة وعالية الندرة.

ولفت البيان، أن الفحوص الطبية بمركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، ويجري من خلال سماعات ذكية للكشف على المواطنين، ومتابعة الحالة الصحية للمريض، ومن ثم تقديم كافة الاستشارات الطبية عن بُعد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وجرى ربطه إلكترونيًا بالمستشفى المُصغر الميداني لهيئة الرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية وكافة الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، لمناظرة الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالوفود المشاركة بالحدث العالمي الذي تفخر مصر باستضافته، وهو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، والذي سينطلق الأحد في مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه من أبرز خدمات مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدول "منظومة الرعاية الطبية المنزلية"، والتي تتيح الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد للمواطنين وعلاجهم بأماكن إقامتهم، وذلك بما يتيح الربط الإلكتروني بين أعضاء الفريق الطبي القائم بالزيارة المنزلية مع نخبة من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، بهدف تبادل الاستشارات الطبية مع مشاركة مناظرة الحالة المرضية.