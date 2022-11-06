ألمانيا تحذر من المحادثات النووية مع طهران

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وقالت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر في نهاية اجتماع مع نظرائها بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة مونستر الألمانية: «بالفعل، يقول البعض إنه ينبغي أن نقول إن العملية بأكملها فشلت، ولكن قول هذا من الناحية الدبلوماسية «يعني أنكم تقبلون أنه سيكون هناك المزيد من تخصيب اليورانيوم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رفضها الإعلان أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني فشلت تماما، على الرغم من عدة أشهر من الجمود والقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.وقالت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر في نهاية اجتماع مع نظرائها بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة مونستر الألمانية: «بالفعل، يقول البعض إنه ينبغي أن نقول إن العملية بأكملها فشلت، ولكن قول هذا من الناحية الدبلوماسية «يعني أنكم تقبلون أنه سيكون هناك المزيد من تخصيب اليورانيوم».

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