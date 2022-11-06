عمليات عراقية ضد داعش في 4 محافظات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن العراق قصف ومداهمة مواقع لتنظيم داعش بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» الإخبارية العراقية، أمس، أن مدفعية قصفت 5 مواقع لداعش في المناطق الحدودية بين ناحية العظيم شمال ديالى وأطراف كركوك وصلاح الدين، رافقتها عمليات دهم وتمشيط ميداني للمواقع التي تم قصفها.

وأوضح أن عمليات الدهم والقصف شملت تلال ومناطق وعرة ونائية معزولة أمنيا، تشهد تحركات مستمرة لمفارز داعش للتنقل بين أطراف ديالى وصلاح الدين وأطراف كركوك، وتفادي الملاحقة الأمنية.