شكرا لقرائتكم خبر عمليات عراقية ضد داعش في 4 محافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «شفق نيوز» الإخبارية العراقية، أمس، أن مدفعية قصفت 5 مواقع لداعش في المناطق الحدودية بين ناحية العظيم شمال ديالى وأطراف كركوك وصلاح الدين، رافقتها عمليات دهم وتمشيط ميداني للمواقع التي تم قصفها.وأوضح أن عمليات الدهم والقصف شملت تلال ومناطق وعرة ونائية معزولة أمنيا، تشهد تحركات مستمرة لمفارز داعش للتنقل بين أطراف ديالى وصلاح الدين وأطراف كركوك، وتفادي الملاحقة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات عراقية ضد داعش في 4 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.