تونس تفكك خلية الجنس الناعم الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات التونسية تفكيك خلية إرهابية نسائية مكونة من 4 نسوة، تنشط في مجال التطرف الديني.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه نتيجة عمل استخباراتي، تمكنت قوات الأمن من كشف خلية تكفيرية نسائية مكونة من 4 عناصر نسائية غير مكشوفة في مجال التطرف الديني.

وتابعت، أن النسوة المشتبه بهن مقيمات بولايتي سوسة الساحلية والقيروان (وسط)، واتضح أنهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، كما ذكرت الوزارة أن النسوة يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج، ويتواصلن مع حسابات أجنبية تخص عناصر إرهابية موجودة في بؤر التوتر.

وقالت الداخلية التونسية «تم توقيفهن وإدراج إرهابي خامس في القضية، حيث تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) إلقاء القبض عليه».

ولفتت الوزارة انتباه التونسيين إلى الاهتمام بسلوك أبنائهم، ومراقبة إبحارهم في مواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الولوج إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة مجهودات الدولة في التصدي لآفة الإرهاب.