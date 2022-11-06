شكرا لقرائتكم خبر عودة المهجرين من لبنان إلى ريف حمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان، عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة المهجرين من لبنان إلى ريف حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.