شكرا لقرائتكم خبر عن عبير العريان في صالون «التنسيقية»: ما أنجز من مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك بذور حقيقية بدأت تلقى في تربة خصبة، في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي أداره النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وأكدت على أنها لا تقول إن «الحياة وردية»، موضحة أن ما أنجز خطوات يمكن البناء عليها، لتحقيق المزيد من مخرجات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن حقوق المرأة الواردة في الاستراتيجية أنجزت بصورة كبير، مطالبة بالمزيد من العمل على بعض القوانين المتعلقة بالمرأة ومنها قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن تسريع باقي التشريعات.

وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت العمل، خلال الفترة الماضية، على ورش تثقيفية، ضمت العديد من طلاب الجامعات وممثلي الأحزاب، موضحة أن الطلاب أبدوا سعادتهم بالمشاركة، كون ما رأوه غير الموجود في كتب مواد حقوق الإنسان.

كما طالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تلامس مناهج حقوق الإنسان التعليمية، أرض الواقع والمعنى الحقيقي لملف حقوق الإنسان، وأن يحدث المزيد من التثقيف والتوعية في هذا الملف.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.