شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشيد بأداء كيفن دي بروين أمام فولهام فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الصعب الذي حققه الفريق على فولهام فى الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشار إلى أن فوز الفريق فى مواجهة الليلة يعد الأصعب للفريق السماوي هذا الموسم.

وأضاف جوارديولا أنه سعيد بمستوي بعض اللاعبين أمثال كيفن دي بروين وهالاند، والذين ظهروا بمستوي جيد للغاية فى مواجهة الليلة، خاصة النجم البلجيكي، والذي واصل تألقه للمباراة الثانية على التوالي.

حيث تمكن دي بروين من تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى مباراة ليستر سيتي فى الجولة السابقة، قبل أن يقدم اللعب مردودًا جيدًا للغاية فى مباراة اليوم، حيث وصفه جوارديولا باللاعب الذي لا يمكن إيقافه.



فرحة جوارديولا الجنونية تعكس صعوبة اللقاء

وشهدت المباراة فرحة جنونية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي أحتفل بطريقة هيستيرية بعد هدف هالاند القاتل، خاصة أن المدرب يدرك تمامًا أهمية الثلاث نقاط فى ذلك التوقيت بالتحديد، فى ظل المنافسة الشرسة التى تجمع الفريق مع أرسنال على صدارة جدول الترتيب.



هالاند يعزز من صدارته لهدافى المسابقة

ورفع القاطرة النرويجية هالاند من صدارته لهدافى البيرميرليج برصيد 18 هدف، منفردًا بصدارة الهدافين بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يأتي هاري كين فى المركز الثاني برصيد 10أهداف، أي بفارق 8 أهداف كاملة لصالح النجم النرويجي، مما يقربه خطوة آخري للحصول على الحذاء الذهبي.