شكرا لقرائتكم خبر سجينة تتخلص من التعذيب الحوثي بالانتحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت إحدى نزيلات قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء، على الانتحار، للخلاص من التعذيب الذي تتعرض له بشكل متواصل من إدارة السجن التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكشفت الناشطة الحقوقية ورئيس رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي نورا الجروي، إن السجينة عائشة المطري، أقدمت على الانتحار في السجن المركزي بصنعاء، بسبب تنكيل القيادية الحوثية أم الكرار بها، وتعذيبها.

وأضافت في تغريدة على تويتر، «حدث هذا الأمر الجلل يوم الأربعاء الماضي، بقطع المسجونة شرايينها»، وأوضحت أن ميليشيات الحوثي وإدارة السجن المركزي التابعة لها، تتعمد التكتم على الحادثة.

وأشارت في تغريدة لاحقة، أن السجن المركزي بصنعاء قسم النساء يكتظ بمئات السجينات اللاتي يواجهن شتى صنوف التعذيب والترهيب؛ واصفة ما يحدث بكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة».

ودعت المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي لزيارة هذا السجن والاطلاع على وضع السجينات فيه، وحسب تقارير أممية وحقوقية فإن عشرات المعتقلات في سجون ميليشيات الحوثي يتعرضن لانتهاكات جسيمة، منها «العنف الجنسي».

من جهة أخرى، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عمليات استهداف المدنيين والأحياء السكنية بمدينة تعز للأسبوع الثاني على التوالي، واستهدفت الميليشيات بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان غرب تعز، مما أسفر عن استشهاد امرأة وجرح عدد من أطفالها.

وقال مصدر محلي، «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت قرية حمر التابعة لعزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب تعز، بقصف ممنهج لإجبارهم على النزوح».

وكان 5 أشخاص أصيبوا بينهم طفلان وامرأة، بعمليات قصف وقنص حوثية استهدفت قرى سكنية في ريف محافظة تعز، جنوب غربي اليمن خلال الساعات الماضية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية قرية الدمينة الواقعة أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وأن المصابين جراء القصف الحوثي هم: نذير سليم (34 عاما)، وشقيقه عبدالرحمن (40 عاما)، والطفل محمود عبدالرحمن محمد (10 سنوات)، وامرأة تدعى زينة عبدالله (30 عاما).

كما نقلت عن مصادر محلية قولهم «إن طفلا آخر أصيب برصاصة قناص حوثي في قرية ماتع التابعة لمنطقة الضباب في مديرية جبل حبشي غربي المدينة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني تنفيذ عملية هجومية على مواقع للمسلحين الحوثيين في موقع تمركزهم غرب مدينة تعز، نتج عنها مقتل3 من العناصر الحوثية واغتنام أسلحتهم الشخصية.

وقالت قوات الجيش في بيان صحفي: «إن قوتها أفشلت عملية تسلل للمسلحين الحوثيين في الجبهة الشرقية للمدينة، وسقط إثر ذلك قتلى وجرحى عدد من العناصر التي حاولت التسلل».

مشاهدات يمنية

