"قومي المرأة" يطلق حملة "بسيطة بس هتفرق على الخريطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر حملة إعلامية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغيّر المناخ COP27 في شرم الشيخ من 6-18 نوفمبر 2022.

تتضمن الحملة مجموعة من الرسائل حول دور المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

من الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين دعموا الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتي إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ.​