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بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه فيما أُصيب 3 آخرين، في حادث تصادم، مساء اليوم السبت، في مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة ومصابين، بادعاء التعرض لحادث تصادم، إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجتين آليتين "موتوسيكل" في قرية "الكفاح" بمركز الفرافرة، أسفر عن وفاة إسلام محمد سعد عبد العزيز، 20 عامًا، وإصابة محمد رمضان عبد الرشيد، 16 عامًا، إسماعيل أحمد محمد عبد الخالق، 15 عامًا، عادل أحمد سامي، 20 عاما.

جرى نقل المصابين لتلقي العلاج لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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