وجرى توقيف النسوة الأربع بمحافظتي سوسة والقيروان، الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة تونس.
وقالت أجهزة الأمن التونسية، إن الموقوفات كن ينشطن في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث «يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج».
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في الأعوام الماضية، عددا من النساء اللائي شاركن في موجات تسهيل سفر شبان تونسيين، إلى سوريا والعراق، حيث انضموا هناك إلى مجموعات إرهابية كداعش. ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين، إلى الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبة تصفحهم لمواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية، والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة مجهوداتها للتصدي لآفة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس توقف خلية نسائية إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.