7 قتلى في تحطم مروحية في إيطاليا

تحطّمت مروحيّة في جنوب إيطاليا ما أسفر عن مقتل جميع ركابها السبعة، بمن فيهم أسرة من السياح السلوفينيين، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

واختفت المروحية من على الرادار في منطقة كاستيلباغانو دي أبريتشينا الريفية، ما أدى إلى قيام القوات الجوية وعناصر الإطفاء بإطلاق عمليات بحث. وقال نائب رئيس منطقة بوليا رافاييلي بييمونتيزي إنه تم العثور على المروحية، وإن الأشخاص السبعة الذين كانوا فيها قتلوا، وفقا لإحدى الوسائل الإعلامية والتي أضافت أن من بين الضحايا عائلة مكونة من أربعة أفراد من سلوفينيا، من ضمنهم فتاة تبلغ 13 عامًا. والضحايا الآخرون هم طبيب محلي وطيارا المروحية.