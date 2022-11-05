كوريا الشمالية تصعد مبارزة الأسلحة

أضافت كوريا الشمالية إلى وابلها الأخير من مظاهرات الأسلحة، من خلال إطلاق أربعة صواريخ باليستية في البحر، حيث أرسلت الولايات المتحدة قاذفتين تفوق سرعتهما سرعة الصوت فوق كوريا الجنوبية، في عرض مبارزة للقوة العسكرية، التي أكدت تصاعد التوترات في المنطقة.

تجارب عديدة

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ الأربعة قصيرة المدى، أطلقت من منطقة ساحلية غربي كوريا الشمالية ظهرًا حوالي 130 كيلومترًا «80 ميلًا» باتجاه البحر الغربي للبلاد.

أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق أكثر من 30 صاروخًا هذا الأسبوع، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الخميس، أثار تنبيهات الإخلاء في شمال اليابان، وأطلقت أعدادًا كبيرة من الطائرات الحربية داخل أراضيها في رد فعل غاضب على مناورة جوية مشتركة ضخمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن طائرتين قاذفتين من طراز B-1B تدربتا بأربع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16، وأربع طائرات كورية جنوبية من طراز F-35 خلال اليوم الأخير، من تدريبات القوات الجوية المشتركة «Vigilant Storm». وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2017، التي يتم فيها نشر القاذفات في شبه الجزيرة الكورية، تضمنت التدريبات حوالي 240 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35 من كلا البلدين.

رد مناسب

ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في وقت أن الإجراءات العسكرية للبلاد هذا الأسبوع، رد مناسب على التدريبات، التي وصفتها بأنها عرض لـ «هستيريا المواجهة العسكرية» الأمريكية.

وقالت إن كوريا الشمالية سترد بـ«أقوى رد فعل مضاد» على أي محاولات من قبل

«قوى معادية» لانتهاك سيادتها أو مصالحها الأمنية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن مشاركة طائرات B-1B في التدريبات المشتركة، أظهرت استعداد الحلفاء «للرد الصارم» على استفزازات كوريا الشمالية، والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها بمجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك النووي.

وكان التحليق الجوي B-1B عرضًا مألوفًا للقوة، خلال فترات التوترات السابقة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوغل الاستفزازي لكوريا الشمالية في التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى في عام 2017.