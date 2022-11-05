انقطاع التيار الكهربائي عن أوكرانيا وسط قصف روسي

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في كييف وسبع مناطق أخرى في البلاد في أعقاب الضربات الروسية المدمرة على البنية التحتية للطاقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية قصف المدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما ألحق أضرارًا بمحطات الطاقة وإمدادات المياه وأهداف مدنية أخرى، في حرب طاحنة تقترب من تسعة أشهر.

طائرات مسيرة

ونفت روسيا أن الطائرات المسيرة التي استخدمتها في قصف أوكرانيا جاءت من إيران، لكن وزير خارجية الجمهورية الإيرانية أقر للمرة الأولى بتزويد موسكو بـ «عدد محدود» من الطائرات المسيرة قبل الغزو. ومع ذلك، زعم حسين أميرآبد اللهيان أن طهران لا تعرف ما إذا كانت طائراتها دون طيار قد استخدمت ضد أوكرانيا. وقالت شركة Ukrenergo، المشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في أوكرانيا، في بيان على الإنترنت، إن انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سيحدث في العاصمة ومنطقة كييف الكبرى، إضافة إلى العديد من المناطق المحيطة بها - تشيرنيهيف، تشيركاسي، جيتومير، سومي وبولتافا وخاركيف.

انقطاعات طارئة

وفي وقت لاحق أصدرت شركة Ukrenergo تحديثًا قائلة إن فترات الانقطاع المجدولة لعدد محدد من الساعات ليست كافية وبدلاً من ذلك ستكون هناك انقطاعات طارئة، والتي يمكن أن تستمر لفترة غير محددة من الوقت.

وتعاني أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه منذ أن بدأت روسيا في إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد الشهر الماضي.

وقالت موسكو إن هؤلاء جاءوا ردا على ما زعمت أنها هجمات أوكرانية على شبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. ونفت أوكرانيا هذه المزاعم.

في غضون ذلك، استمر القصف الروسي على المناطق الأوكرانية.

40 قذيفة

وقال حاكم دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو عبر Telegram، إن حوالي 40 قذيفة أطلقت خلال الليل على مدينة نيكوبول. واستهدفت القوات الروسية المدينة ومحيطها بالمدفعية الثقيلة. وقال المسؤول إن حريقين اندلعا وتضررت أكثر من 12 من المباني السكنية والمرافق وكذلك خط أنابيب للغاز. وفي أماكن أخرى من المنطقة، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة مسيرة وقذيفة أخرى، بحسب ريزنيشنكو. وقال حاكم ولاية ميكولايف فيتالي كيم عبر Telegram إن القصف الليلي على المناطق الريفية أدى إلى تدمير العديد من المنازل في منطقة ميكولايف الجنوبية، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

كما أطلقت القوات الروسية صواريخ على منطقة زابوريزهيا الجنوبية الشرقية التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني وما زالت أجزاء كبيرة منها محتلة.

وفقًا للحاكم الإقليمي أولكسندر ستاروخ، وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل وألحق أضرارًا بمباني ثلاث شركات، فضلاً عن عدد من السيارات.

وفي منطقة دونيتسك الشرقية، التي ضمتها روسيا أيضًا واحتلتها جزئيًا، تم قصف ثماني مدن وقرى، بما في ذلك باخموت وأفدييفكا وبوركوفسك.

وأفادت السلطات الروسية في دونيتسك بمحاولة اغتيال قاض عينته موسكو في المحكمة العليا في المنطقة. قال مسؤولون مدعومون من الكرملين، إن ألكسندر نيكولين، الذي كان عضوًا في لجنة قضائية حكمت بالإعدام في يونيو على بريطانيين اثنين ومغربي يقاتل على الجانب الأوكراني، نُقل إلى المستشفى مصابًا بطلقات نارية وهو في حالة خطيرة.

ديوان الرئاسة الأوكراني:

- لقي ثلاثة مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية بقصف روسي لتسع مناطق أوكرانية، استُخدمت فيها طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية ثقيلة.

-الجيش الروسي يواصل اختطاف السكان المحليين في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، حيث يجري هجوم مضاد لأوكرانيا.