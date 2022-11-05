انت الان تتابع خبر العيساوي يؤكد ضرورة استمرار دعم الايزيديين في نيل حقوقهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحشد في بيان، إن العيساوي "استقبل، اليوم السبت، وفدا ضم عددا من الناجين والناجيات الايزيديات من بطش عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان أن "الفود اثنى الوفد على الجهود الكبيرة لقوات الحشد الشعبي والقوات الامنية في تحرير مناطقهم من براثن العصابات الارهابية والاستمرار في تامينها حتى اليوم"، مؤكدا "ضرورة بقاء الحشد في قضاء سنجار".



ودعا الوفد الى "ضرورة حسم ملف المقابر الجماعية وفتح المتبقي منها واستمرار جهود البحث عن المختطفين الايزيديين في داخل العراق وخارجه".

من جانبه، أكد العيساوي "تعاطفه الكامل مع أبناء المكون الايزيدي وما تعرضوا على يد عصابات داعش الارهابية"، مشدداً على "ضرورة استمرار دعم الايزيديين في نيل حقوقهم وتعريف المجتمع العراقي والدولي بحجم الجرائم التي تعرضوا لها".

وأكد العيساوي أنه "سيتابع مع الجهات المعنية ما طرحوه من مطالب"، مشيراً الى أن "الحشد الشعبي لن يدخر جهدا في مساعدة ابناء المكون الايزيدي الكريم".