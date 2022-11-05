انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن ايجابيات "التجنيد الإلزامي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مشروع قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإلزامي سيخلص العراق من الطائفية، ويخلق حالة من التوازن بين أفراد المجتمع العراقي".

وأضاف، أن "الجيش العراقي بات بحاجة ماسة إلى دماء جديدة، كون أغلب المنتسبين وصلوا إلى سن كبير"، منوهاً إلى أنه "كل ما كانت الأعمار كبيرة كانت الفاعلية أقل وبالتالي يلزم هذا الأمر إيجاد قوة عسكرية شابة".



وشدد على ضرورة "خلق وزارة (دفاع) رصينة بعيدة عن المسميات والأحزاب تدافع عن البلد بكل وطنية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الأحد، جلسة تتضمن خمس فقرات بينها "القراءة الأولى لمشروعة خدمة العلم".

