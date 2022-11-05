شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: استضافة مصر لقمة المناخ العالمية تحظى باهتمام دولى كبير لإنجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية، التى تنطلق أعمالها غداً الأحد بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحظى باهتمام كبير إقليميا وعربياً وأفريقياً ودوليا، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك، تأكيد المجتمع الدولى بأن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية، وأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 يعكس الثقة في الدولة المصرية، حيث يجمع الحدث العالمى نحو 197 دولة.

واعتبر " أمين "، أن الاهتمام العالمى بانعقاد هذه القمة العالمية على أرض الكنانة مصر، يؤكد الاهتمام العالمى الكبير بما يتم داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن حديث المجتمع الدولى على نجاح مصر فى تحقيق قمة المناخ العالمية لجميع أهدافها لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعته للاستعدادات الناجحة والجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لإنجاح هذا الحدث العالمى لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة.

ووجه النائب أشرف أمين، التحية والتقدير للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لحرصه الحقيقى على دعم ومساندة جهود مصر لإجاح قمة المناخ العالمية، مؤكداً أن مصر جعلت العالم كله يعطى أكبر اهتمام بقضية تغير المناخ لإنقاذ العالم من مخاطره وآثاره السلبية والوخيمة على الاقتصاد العالمى والاقليمى والعربى والافريقي.

وأكد أن مصر بفضل قياداتها الحكيمة جعلت المجتمع الدولى يشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح لتدابير تغير المناخ وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيراً الى أن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية سلطت الضوء على الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تغير المناخ وأوضحت رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تهدف إلى وصول المشاريع والأعمال الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50 % من إجمالي المشاريع بحلول عام 2025 و بنسبة 100% بحلول عام 2030.