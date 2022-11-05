شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقتل طموح فولهام ويخطف ثلاث نقاط غالية لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة السيتي وفولهام منذ قليل بفوز الفريق السماوي بهدفين لهدف، حيث تمكن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدفًا قاتلًا أمام الفريق الضيف فى الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب بإتقان، ليخطف ثلاث نقاط غالية وضعت فريقه فى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

وشهدت المباراة فرحة جنونية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي أحتفل بطريقة هيستيرية بعد هدف هالاند القاتل، خاصة أن المدرب يدرك تمامًا أهمية الثلاث نقاط فى ذلك التوقيت بالتحديد، فى ظل المنافسة الشرسة التى تجمع الفريق مع أرسنال على صدارة جدول الترتيب.



هالاند يعزز من صدارته لهدافى المسابقة

ورفع القاطرة النرويجية هالاند من صدارته لهدافى البيرميرليج برصيد 18 هدف، منفردًا بصدارة الهدافين بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يأتي هاري كين فى المركز الثاني برصيد 10أهداف، أي بفارق 8 أهداف كاملة لصالح النجم النرويجي، مما يقربه خطوة آخري للحصول على الحذاء الذهبي.



جوارديولا ينتظر تعثر أرسنال أمام تشيلسي

ويمني جوارديولا النفس أن يتعثر مساعده السابق أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، فى مباراة تشيلسي خلال هذه الجولة، خاصة أن تعرض المنافس المباشر للفريق لأي تعثر سيمنح السيتي الصدارة، الشئ الذي قد يكون واقعيًا، لا سيما أن "البلوز" لن يكون منافسًا سهلًا.